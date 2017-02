Disney Cinemagic 07:00 bis 08:25 Actionfilm G-Force - Agenten mit Biss USA 2009 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sie sind mutig, vom FBI top ausgebildet und sehr haarig. Haarig? Ja, denn bei diesen Spezialagenten handelt es sich um waschechte Meerschweinchen - und die haben es in sich: Waffenexperte Buster kümmert sich ums Grobe, Kampfsportlerin Juarez haut mit ihren kleinen Fäusten alle um, und für Anführer Darwin zählt nur eins - der Erfolg der Mission. Zusammen mit Aufklärungsfliege Mooch und dem IT-erfahrenen Maulwurf Speckles begibt sich die unschlagbare Truppe auf geheime Mission. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Nighy (Leonard Saber) Will Arnett (Kip Killian) Zach Galifianakis (Ben) Kelli Garner (Marcie) Loudon Wainwright III (Opa Goodman) Tyler Patrick Jones (Connor Goodman) Piper Mackenzie Harris (Penny Goodman) Originaltitel: G-Force Regie: Hoyt Yeatman Drehbuch: Cormac Wibberley, Marianne Wibberley Kamera: Bojan Bazelli Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 6

