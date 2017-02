Disney Cinemagic 06:10 bis 07:00 Trickserie Geschichten aus Walt Disneys Schatztruhe USA 1953 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine kleine Kirchenmaus namens Amos stiehlt den beiden amerikanischen Staatsmännern Benjamin Franklin und Thomas Jefferson während der Unabhängigkeitserklärung die Show. In der zweiten Hälfte sehen wir Disneys fantastische Version der Sinfonie "Peter und der Wolf". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Walt Disney's Wonderful World of Color Regie: Hamilton S. Luske, Clyde Geronimi Drehbuch: Eric Gurney, Dick Huemer Musik: Oliver Wallace, Edward H. Plumb

