ZDFinfo 04:45 bis 05:30 Dokumentation Rätselhafte Tote - Der ermordete Pharao D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken In einer Pyramide finden Forscher mehrere gut erhaltene Mumien. Eine ist darunter, die aber Rätsel aufgibt. Es handelt sich um einen Pharao, über den man fast nichts weiß. Seine Überreste weisen schreckliche Verletzungen auf. Was ist damals passiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mummies Alive Altersempfehlung: ab 12

