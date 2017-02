ZDFinfo 18:00 bis 18:45 Dokumentation Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Gigantische unterirdische Produktionsanlagen und Kommandozentralen - in Südbayern und Österreich finden sich noch heute Reste der "Alpenfestung", letzte Verteidigungsstellung der SS. Mit der Alpenfestung wollten Heinrich Himmler und seine Gefolgsleute ihre Haut retten. Den Strategen der Alliierten bereitete die Alpenfestung in den letzten Monaten des Krieges viele Sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Regie: Christian Frey