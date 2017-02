ZDFinfo 16:30 bis 17:15 Dokumentation Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung D 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken Von 1939 bis 1941 ist das Glück auf Seiten der deutschen Truppen. Ob Polen, Frankreich, Baltikum, Weißrussland oder Ukraine: Die Taktik der Blitzkriege scheint erfolgreich. Kurz vor Moskau kommt der deutsche Angriff dann ins Stocken. Die Niederlage bei Stalingrad markiert die Wende zugunsten der Alliierten. Währenddessen läuft die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung auf Hochtouren. In der Reichspogromnacht 1938 entlädt sich die Wut der Nazis gegen die jüdischen Mitbürger, deren Weg in die Konzentrationslager vorbereitet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 12 Jahre, 3 Monate, 9 Tage - Die Jahreschronik des Dritten Reichs Regie: Michael Kloft