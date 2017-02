ZDFinfo 06:15 bis 07:00 Dokumentation Mythos Wellington - Der Held von Waterloo GB 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Als Sieger über Napoleon wird er bis heute als große Persönlichkeit in der britischen Geschichte verehrt: Arthur Wellesley, der Herzog von Wellington. Doch wie sah der wahre Charakter des großen Feldherrn und späteren Premierministers wirklich aus? Wie konnte aus dem zunächst wenig verheißungsvollen jungen Offizier der spätere Held von Waterloo werden? Der Film veranschaulicht die Komplexität Wellingtons, seines Charakters und seiner Persönlichkeit, anhand seiner eigenen Aufzeichnungen sowie von Tagebüchern derer, die ihn kannten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wellington - The Iron Duke unmasked

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 306 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 66 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 66 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 66 Min.