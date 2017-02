TNT-Serie 18:40 bis 19:30 Krimiserie Cold Case Einmal Cop, immer Cop USA 2006 16:9 Merken Um frühzeitig aus der Haft entlassen zu werden, liefert ein todkranker Gefängnisinsasse Lilly Rush Hinweise, die helfen könnten, einen Mord aus dem Jahre 1968 aufzuklären. Damals wurde der Polizist Sean Cooper in einem berüchtigten Viertel ermordet unter einer Brücke aufgefunden. Es war von einem Bandenmord, eifersüchtigen Geliebten und Rache die Rede. Doch das ist nicht des Rätsels Lösung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Chad Everett (Jimmy Bruno) Originaltitel: Cold Case Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Tom Pettit Kamera: Paul M. Sommers Musik: Michael A. Levine