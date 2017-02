TNT-Serie 15:35 bis 16:25 Familienserie Gilmore Girls Der Schokohund USA 2005 16:9 Merken Luke muss sich in Lorelais Abwesenheit um den Hund Paul Anka kümmern. Das geht nicht gut: Der Hund frisst kiloweise Schokolade und muss nun dringend zum Tierarzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, David S. Rosenthal Kamera: John C. Flinn III Musik: Sam Phillips