TNT-Serie 08:15 bis 09:55 Krimi Columbo Mord in eigener Regie USA 1978 20 40 60 80 100 Merken Der Fernsehchef Mark McAndrews wird befördert und soll nach New York wechseln. Doch obwohl sie die logische Wahl wäre, benennt er nicht Assistentin und ehemalige Geliebte Kay Freestone als seine Nachfolgerin, denn er glaubt, dass sie seiner bisherigen Position nicht gewachsen wäre. Kay schwört Rache, die nicht lange auf sich warten lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Trish Van Devere (Kay Freestone) Laurence Luckinbill (Mark McAndrews) James McEachin (Walter Mearhead) Ron Rifkin (Luther) Lainie Kazan (Valerie Kirk) Patrick O'Neal (Frank Flanagan) Originaltitel: Columbo Regie: James Frawley Drehbuch: Robert Blees Kamera: Duke Callaghan Musik: Patrick Williams Altersempfehlung: ab 12

