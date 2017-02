Zee.One 02:40 bis 04:20 Actionfilm My Name is Anthony Gonsalves IND 2008 20 40 60 80 100 Merken Der junge und ambitionierte Waisenjunge Anthony hatte Glück im Leben: Er wurde von einem Mann namens Sikandar adoptiert und großgezogen, der dem kleinen die Welt zu Füßen legte. Was Anthony nicht weiß, ist dass sein Ziehvater Sikandar in Wahrheit in gefürchteter Gangsterboss ist, der bereits über viele Leichen gegangen ist. Anthony will auch eigentlich nur eines im Leben: Schauspieler und Superstar werden Er lernt auf der Straße das Waisenmädchen Riya kennen, dass als Produktionsassistentin beim Film arbeitet. Durch sie angelt er sich eine Rolle als Marc Antony in Shakespeares Julius Caesar - und sein Durchbruch h als Schauspieler scheint nicht mehr fern. Doch auf dem Weg nach Hause ertappt er seinen Ziehvater Sikandar bei einem Mord - und alles geht drunter und drüber. Nun kennt er de wahre Natur seines geliebten Ziehvaters, und wird von der Polizei genötigt, eine Aussage zu machen. Zum Glück ist er ein guter Schauspieler - Fällt ihm eine plausible Performance ein, mit der er Sikandar entlasten kann? Seine erste große Probe als Darsteller ist gleichzeitig die Probe der Liebe zwischen Ziehvater und Sohn - und wird das Schicksal beider Männer für immer verändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikhil Dwivedi (Anthony Gonsalves) Amrita Rao (Riya) Mithun Chakrabort (Father Braganza) Anupam Kher (Murtaza) Originaltitel: My Name is Anthony Gonsalves Regie: E. Nivas

