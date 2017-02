ZDF neo 22:30 bis 23:10 Mysteryserie Outcast Folge: 2 Gefallene Seelen USA 2016 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Trotz Kyles' traumatischer Familiengeschichte entscheidet er sich dazu, die Pflege seiner Mutter selbst zu übernehmen. In seiner Kindheit hatte sie ähnliche Gewaltausbrüche wie Joshua. Reverend Anderson setzt indes die Gemeinde darüber in Kenntnis, dass dunkle Mächte ihr Unwesen treiben. Megan besucht in der Zwischenzeit in Kyles' Auftrag dessen Familie, um seiner Tochter ein Geburtstagsgeschenk zu überreichen. Während ihres Aufenthaltes bei Amber und Allison wird Megan bewusst, wie sehr ihr Adoptivbruder darunter leiden muss, seine Familie nicht mehr sehen zu können. Chief Giles ist währenddessen damit beschäftigt, einen merkwürdigen Fall in den Wäldern vor Rome zu untersuchen. Die Folgen der Serie "Outcast" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Fugit (Kyle Barnes) Philip Glenister (Reverend Anderson) Wrenn Schmidt (Megan Holt) David Denman (Mark Holter) Reg E. Cathey (Chief Giles) Melinda McGraw (Amber Barnes) Avis-Marie Barnes (Shift Nurse) Originaltitel: Outcast Regie: Howard Deutch Drehbuch: Jeff Vlaming Kamera: Evans Brown Musik: Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne Altersempfehlung: ab 16