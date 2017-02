ZDF neo 02:00 bis 03:45 Krimi Zeugen in Angst S 1999 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Beim Überfall auf ein Juweliergeschäft wird ein unbeteiligter Passant von der Kugel eines Gangsters getötet. Der Mörder kann entkommen, doch drei Augenzeugen haben sein Gesicht gesehen. Es handelt sich um den berüchtigten Kriminellen Leo Gaut. Ein einfacher Fall für Kriminalkommissar Johan Falk - doch nur auf den ersten Blick. Denn Leo Gaut ist ein aalglatter Unterwelt-Profi, der geschickt seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen weiß. In seiner hilflosen Wut sucht Falk den Verdächtigen in dessen Wohnung auf, doch sein Versuch, Gaut aus der Reserve zu locken, bleibt erfolglos: Sein Gegner erweist sich als ebenso arrogant wie nervenstark. Am nächsten Morgen merkt Falk, dass er in eine Falle gelaufen ist. Gaut liegt mit einer Kopfwunde im Krankenhaus und bezichtigt Falk der Körperverletzung. Falk beteuert seine Unschuld, doch die raffiniert getürkten Indizien sprechen gegen ihn. Er verliert seinen Job und wird zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Aber Falk ist nicht bereit, das Unrecht zu akzeptieren. Kurz entschlossen flieht er aus dem Gerichtsgebäude, taucht ab und führt den Kampf gegen Gaut auf eigene Faust. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Eklund (Johan Falk) Peter Andersson (Leo Gaut) Marie Richardson (Helén Andersson) Jacqueline Ramel (Anja Månsdotter) Fredrik Dolk (Peter Kroon) Lennart Hjulström (Ola Sellberg) Stig Torstensson (Edvin Josefsson) Originaltitel: Noll tolerans Regie: Anders Nilsson Drehbuch: Anders Nilsson, Joakim Hansson Kamera: Jacob Jørgensen Musik: Bengt Nilsson Altersempfehlung: ab 16