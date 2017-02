ZDF neo 13:45 bis 14:55 Krimi Columbo Mord unter sechs Augen USA 1971 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Detective Columbo ermittelt in einem neuen Mordfall: Helen Stewart war mit ihrer Mutter auf einem Bootsausflug und konnte vom Meer aus beobachten, wie in einer Villa am Ufer ein Mord begangen wurde. Da die umgehend verständigte Polizei weder die Tatwaffe noch eine Leiche findet, ist sich Helen bald selbst nicht mehr sicher, was sie eigentlich gesehen hat. Columbo glaubt der jungen Frau jedoch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Eddie Albert (Maj. Gen. Martin J. Hollister) Kate Reid (Mrs. Walters) Suzanne Pleshette (Helen Stewart) John Kerr (Col. Roger Dutton) Val Avery (Harry Barnes) Timothy Carey (Bert) Originaltitel: Columbo Regie: Jack Smight Drehbuch: John T. Dugan Kamera: Russell Metty Musik: Gil Melle Altersempfehlung: ab 12