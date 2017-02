Das Erste 20:15 bis 23:15 Fußball DFB-Pokal Bayern - Wolfsburg Achtelfinale live D 2017 Stereo Untertitel Live Dolby Digital HDTV Merken Im Achtelfinale des Pokalwettbewerbs kommt es zum Duell zwischen den Titelträgern von 2015 (Wolfsburg) und 2016 (München). Bereits in der Vorsaison trafen die beiden Vereine aufeinander. Bayern setzte sich mit 3:1 durch. In der Saison 2012/2013 trafen die Mannschaften im Halbfinale aufeinander. Die Münchner fegten damals die Wölfe mit 6:1 vom Platz. Zum letzten Mal kickten die Mannschaften am 14. Spieltag gegeneinander. Auch da fertigte der FC Bayern den VfL mit 5:0 ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alexander Bommes Gäste: Gäste: Mehmet Scholl