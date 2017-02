Das Erste 12:15 bis 13:00 Ratgeber ARD-Buffet Leben & genießen Heute kocht Karlheinz Hauser Kalbsfilet mit Meerrettichkruste und Rote Beete / Zuschauerfragen zum Thema: Alte Handys recyceln / Gute Idee: Handyhüllen. Mit Patricia Morgenthaler, Designerin / Umfrage: Wo sind ihre alten Handys / Regionale Genüsse: Meerrettich / So tickt Berlin: Der gläserne Metzger / 360° Quiz D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Unter dem Motto "leben & genießen" gibt es das ganze Service-Angebot rund um das tägliche Leben: Tipps von der Redaktion und von Experten zu Ernährung und Gesundheit, Haushalt und Garten - und das Tagesrezept, nach dem am Studioherd gekocht wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evelin König Gäste: Gäste: Julia Nordmann (Recycling-Expertin) Originaltitel: ARD-Buffet

