Dokumentation Prinz Philip Ein Leben für die Queen D, GB 2017

Seit 70 Jahren steht Prinz Philip an der Seite der Queen. Ein Royal deutscher Abstammung, der bei den Briten größte Sympathie genießt. Die Doku zeichnet das Leben des 95-jährigen Duke of Edinburgh nach und lässt dabei ein ganzes Jahrhundert deutsch-britischer Geschichte lebendig werden.

Originaltitel: Prinz Philip - Ein Leben für die Queen
Regie: Susanne Gelhard/Ulrike Grunewald
Kamera: Stephan Radke