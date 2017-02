ZDF 19:25 bis 20:15 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 374 Nur Hansen war Zeuge D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Morgens am See: Der Stand-up-Paddler Martin Stegler wird von seinem Board geschossen. Dies beobachtet zufällig Kommissar Hansen von seinem Bootshaus. Sofort ruft er seine Kollegen. Stegler besitzt mit seinem Partner Frank Buchner die Firma "Stebu", die solche Boards und die dazugehörige Ausrüstung herstellt. Die Firma läuft gut. Eine andere, größere Bootsbaufirma will "Stebu" aufkaufen. Stegler wollte verkaufen, Buchner jedoch nicht. Da Stegler mehr Anteile an der Firma hat, konnte er bestimmen. War Buchner der Täter, weil er die Firma halten wollte? Gleichzeitig gerät Gerald Trettinger in den Fokus der Ermittlungen von Hansen und Stadler. Das Opfer hatte ein Verhältnis mit Rose Trettinger, Herzchirurgin aus Rosenheim. Hat Gerald Trettinger Wind von der Affäre bekommen und Stegler getötet? Als sich herausstellt, dass Stegler mit der Waffe von Rose Trettinger getötet wurde, gerät auch die Ärztin unter Verdacht. Mit Hilfe von Pathologin Sandra Mai können die Kommissare Sven Hansen und Anton Stadler schließlich den wahren Täter überführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Dieter Fischer (Anton Stadler) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Gert Achtziger) Sina Wilke (Sandra Mai) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Daniel Drechsel-Grau Drehbuch: Martin Maurer Kamera: Simon Zeller Musik: J.J.Gerndt