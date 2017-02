ZDF 18:00 bis 19:00 Krimiserie SOKO Köln Folge: 282 Arrivederci Bruno D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Bruno Liberti feiert das Leben. Seine 70 Jahre und die schwere Krankheit waren ihm kaum anzumerken, sagen die Nachbarn. Doch der Arzt bestätigt den natürlichen Tod am Tag nach dem Fest. Liberti hinterlässt als Importeur sardischer Spezialitäten ein großes Erbe. Für die SOKO ein wichtiges Detail. Denn entgegen dem ausgestellten Totenschein diagnostiziert Dr. Kraft den Tod durch Erstickung. Hängt die Tat mit einer Testamentsänderung zusammen? Das SOKO-Team nimmt die Ermittlungen auf. Unter Verdacht gerät Bruno Libertis Sohn Mario. Es stellt sich heraus, dass er die Geschäfte nicht ganz so freiwillig führt, wie er es vorgibt zu tun. Doch würde er deshalb seinen todkranken Vater umbringen und die Firma verkaufen? Sabine Liberti, Brunos Ehefrau, genießt ihr Dasein als gut betuchte Gattin. Während ihr Ehemann aus der gemeinsamen Villa auszog, um seinen Lebensabend in seiner Gartenlaube zu genießen, vergnügt sie sich mit Dr. Berg, dem Freund und Hausarzt des Ehepaars. Hatte Bruno die beiden erwischt und Sabine Angst um ihr Erbe? Kommissar Matti Wagner findet schließlich die Lösung über ein eher unscheinbares Bild, das aus Brunos Laube verschwunden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Tatjana Kästel (Lilly Funke) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Tanja Wedhorn (Sabine Liberti) Thomas Limpinsel (Dr. Berg) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Sascha Thiel Drehbuch: Mira Roth, Thomas Frydetzki Kamera: Thomas von Kreisler Musik: Stephen Keusch