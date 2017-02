ZDF 09:05 bis 10:15 Magazin Volle Kanne - Service täglich Heute ist Safer Internet Day - Junger Mann klagt gegen Facebook / Traumjob in der Modebranche - Der Alltag einer Modebloggerin / Hausmittel gegen die Erkältung - Macht heiße Milch mit Honig gesund? D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Thomas Hermanns Comedian Im Jahr 1992 gründete Thomas Hermanns in Hamburg den "Quatsch Comedy Club", der vier Jahre später auch als Fernsehformat auf "ProSieben" startete. Mit diesem Projekt machte er den Stand-up-Comedy in Deutschland populär. Geboren ist Hermanns 1963 in Bochum, wuchs aber in Nürnberg auf. Er studierte Theaterwissenschaften und schrieb beziehungsweise inszenierte später Theaterstücke, Comedy-Shows, Serien und Filme. In diesem Jahr feiert er mit dem "Quatsch Comedy Club" bereits sein 25-jähriges Jubiläum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Thomas Hermanns (Comedian & Moderator) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

