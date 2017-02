Zee.One 18:35 bis 19:25 Serien Tashan-e-Ishq - Junge Herzen IND 2015 Merken Twinkle muss Yuvraj mit allen Mitteln überzeugen, dass Kunjs und ihr Plan funktionieren wird. Twinkle will Kunj mit aller Macht dazu bringen, ein Videogeständnis aufzunehmen. Sie braucht einen Beweis für Yuvraj, dass ihre Verlobung mit Kunj nichts als eine Abmachung ist und dass sie die Hochzeit einen Tag vorher absagen werden. Obwohl Kunj selbst in die Alisha verliebt ist, weigert er sich zunächst vehement. Zur Überraschung aller hat Manohar Sarna Alisha als Hochzeitsplanerin engagiert. Kunj sucht das Gespräch mit Alisha und will sie für sich zurückgewinnen. Alisha hingegen kann sich ein Leben mit Kunj und seiner Großfamilie nicht vorstellen. Unter einem falschen Vorwand lockt Yuvraj Kunj zu einem Treffpunkt. In einem Boxring kommt es zum Kampf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jasmin Bhasin (Twinkle Kunj Sarna) Zain Imam (Yuvraj Luthra) Sidhant Gupta/Naman Shaw (Kunj Manohar Sarna) Neha Narang (Simple Yuvraj Luthra) Vaishnavi Mahant (Simple Yuvraj Luthra) Deepika Amin (Leela Raminder Taneja) Originaltitel: Tashn-e-Ishq Regie: Usha Manohar Sarna