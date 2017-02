Zee.One 14:15 bis 16:25 Liebesfilm Liebe überwindet alles IND 2013 20 40 60 80 100 Merken Gegensätze ziehen sich an: Weil Akaash das Geld für ein Zugticket nicht aufbringen kann, reist der mittellose Student zu seinem ersten Tag an der Universität einfach mit dem alten Truck seines Großvaters an - und gewinnt dadurch sogleich das Herz von Vani, die aus einer reichen Familie stammt. Ab diesem Tag sind die beiden unzertrennlich, und aus einer guten Freundschaft wird langsam tiefe Liebe. Doch nach dem Abschluss geht alles schief: Weil Vanis Familie in Schwierigkeiten gerät, ist die junge Frau gezwungen, eine ungewollte Heirat mit dem grobschlächtigen Ravi einzugehen. Die Ehe verläuft schlecht. Doch Akaash gibt nicht auf. Verzweifelt versucht er alles, um seine große Liebe aus der schwierigen Beziehung zu befreien. Erst, als ein alter Verbündeter auftaucht, zeigt sich ein Hoffnungsschimmer. Werden Akaash und Vani wieder zueinander finden? Die Macher des Komödienhits "Pyaar Ka Punchnama" schlagen in dieser klassischen Love-Story auch ernstere Töne an: Für die einfühlsame Darstellung eines Liebespaars, dem das Schicksal unüberwindbare Hindernisse in den Weg legt, gab es viel Lob von Seiten der Kritiker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kartik Tiwari (Akaash) Nushrat Bharucha (Vani) Kiran Kumar (Vani's father) Sunny Nijar (Ravi) Prachi Shah (Vani's Mami) Fatima Sana Shaikh (Sumbul, classmate) Moderation: Hitesh Sonik Originaltitel: Akaash Vani Regie: Luv Ranjan Drehbuch: Luv Ranjan Kamera: Sudhir K Chaudhary Musik: Hitesh Sonik Altersempfehlung: ab 12