Zee.One 12:10 bis 14:15 Komödie Wer träumt nicht vom großen Geld? IND 2006 20 40 60 80 100 Merken Shivani liebt ihren Nachbarn Arjun, doch ihr strenger und traditioneller Vater möchte, dass sie einen anderen Kandidaten heiratet, den er für sie ausgesucht hat. Um die Hochzeit seiner Geliebten zu verhindern, ruft Arjun seinen Cousin Kishan zu Hilfe, einen meisterhaften Hochstapler. Als Shivanis künftiger Schwiegervater verkleidet, präsentiert sich Kishan von seiner schlechtesten Seite, sehr zum Entsetzen von Shivanis Vater. Doch Kishans Anwesenheit ruft auch eine ganze Reihe anderer windiger Gestalten auf den Plan: Einen alten Bekannten von Kishan, der mit diesem noch eine Rechnung zu begleichen hat, einen Auftragskiller der Mafia, einen korrupten Polizeibeamten sowie eine clevere Betrügerin. Schon überstürzen sich die Ereignisse. Doch was hat es mit den Diamanten im Wert von 500 Millionen Rupien auf sich, hinter denen plötzlich alle her sind? Die Songs aus der Feder von Pritam, einem von Bollywoods erfolgreichsten Komponisten, gaben der gutgelaunten Ensemble-Komödie mit Starbesetzung den letzten Kick, der nach dem Kinostart für volle Kassen sorgte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bobby Darling (Bobby Mohabbati) Riteish Deshmukh (Kishan / Sunaina / Sania / Sarju Maharaj Banaraswale) Avtar Gill (Senior Police Inspector) Celina Jaitly (Sania) Anupam Kher (Satyabol Shashtri) Sanjay Mishra (The real Sarju Maharaj Banerswala) Moderation: Pritam Originaltitel: Apna Sapna Money Money Regie: Sangeeth Sivan Drehbuch: Raju Farooqui Kamera: Ramji Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 12

