ARTE 02:20 bis 03:55 Tragikomödie Señor Kaplan UR, D, E 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wie viele andere Juden, die während des Zweiten Weltkrieges aus Europa geflohen sind, hat sich der polnischstämmige Jacob Kaplan im südamerikanischen Uruguay eine neue Existenz aufgebaut. Im hohen Alter reicht ihm das nicht mehr aus. Er möchte einen letzten bleibenden Eindruck hinterlassen. Bei seiner Familie, seiner Gemeinde und am besten noch im Bewusstsein der ganzen Welt. Als das Gerücht die Runde macht, ein älterer Deutscher, der in näherer Umgebung ein Strand-Restaurant betreibt, könne ein Naziflüchtling sein, sieht Jacob Kaplan seine Chance gekommen. Dem Vorbild von Simon Wiesenthal folgend, plant er, den Deutschen zu enttarnen und gefangen zu nehmen, um ihn anschließend nach Israel ausliefern zu können. Unterstützung bei seinem abenteuerlichen Vorhaben erhält er von Wilson Contreras, einem ehemaligen Polizisten im mittleren Alter. Tatsächlich überrumpeln die beiden den Deutschen schließlich und entführen ihn auf ein Boot. Dort stellen sie ihn zur Rede und erfahren die schreckliche Wahrheit. Die Hauptfiguren Jacob und Wilson bilden ein Team wie Don Quichote und Sancho Panza, mit einer eigenen Wahrnehmung der Welt, gewillt das Richtige zu tun, dabei doch blind, das Falsche zu vermeiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hector Noguera (Jacobo Kaplan) Néstor Guzzini (Wilson Contreras) Rolf Becker (Julius Reich) Nidia Telles (Rebeca Kaplan) Nuria Fló (Lottie) Gustavo Saffores (Isaac Kaplan) Hugo Piccinini (Elias) Originaltitel: Mr. Kaplan Regie: Álvaro Brechner Drehbuch: Álvaro Brechner Kamera: Álvaro Gutiérrez Musik: Mikel Salas