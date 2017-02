ARTE 18:25 bis 19:10 Dokumentation Kinabatangan - Der Amazonas des Ostens Sabahs Geschenk an die Erde AUS 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Nachdem Cede Prudente das Hochland des nördlichsten malayischen Bundesstaates Sabah verlassen hat, folgt er am Ufer des Kinabatangan den Spuren des äußerst scheuen Nebelparders. Die extrem seltene Raubkatze ist ebenso vom Aussterben bedroht wie der Malaienbär. Durch Rodungen und die Ausdehnung landwirtschaftlicher Nutzflächen werden die Lebensräume beider Raubtiere zunehmend verkleinert. Wie wichtig die Natur auch für die Menschen ist, die in dieser Region leben, zeigen die Fledermäuse der nahen Gomantong-Höhlen. Die Tiere, von denen es dort schätzungsweise mehrere Millionen gibt, geben der Wissenschaft wertvolle Aufschlüsse über die Verbreitungswege des HI-Virus und des Ebola-Virus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Amazon of the East Regie: Martin Baker