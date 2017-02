ARTE 13:50 bis 15:50 Thriller Vermisst USA 1982 Nach dem Roman von Thomas Hauser 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Chile, im Jahr der Machtergreifung durch die Militärjunta unter General Augusto Pinochet 1973: Der junge amerikanische Autor Charles Horman lebt mit seiner Frau Beth in der chilenischen Hauptstadt Santiago. Als die politischen Unruhen beginnen, die schließlich zum blutigen Militärputsch führen, versuchen die beiden, das Land zu verlassen. Doch ihre Fluchtpläne nehmen ein jähes Ende. Eines Abends schafft es Beth nicht mehr rechtzeitig vor den nächtlichen Ausgangssperren nach Hause. Am nächsten Morgen findet sie ihre gemeinsame Wohnung verwüstet vor. Von Charles fehlt jede Spur. In ihrer Sorge setzt sich Beth mit Charles' Vater Ed in Verbindung. Der prominente Geschäftsmann reist nach Chile und macht sich gemeinsam mit seiner Schwiegertochter auf die Suche nach Charles. Auf ihrer Odyssee durch Krankenhäuser, Verhörräume, Gefängnisse und Leichenschauhäuser beobachten sie die grausamen Übergriffe des Militärs gegen Zivilisten. Doch überall stoßen sie auf Widerstand. Sowohl die chilenischen als auch die US-Behörden behindern ihre Suche und führen sie auf falsche Fährten. Im Verlauf ihrer Ermittlungen, die Beth und Ed einander näherbringen, zeigt sich schließlich die Verstrickung der USA in den Putsch Pinochets immer deutlicher. Der Film beruht auf dem Buch "The Execution of Charles Horman" von Thomas Hauser, das dem amerikanischen Autor eine Nominierung für den renommierten Pulitzer-Preis einbrachte. "Nach tatsächlichen Ereignissen gestalteter Film. Die Authentizität der vermeintlich privaten Geschichte wird geschickt zur schrittweisen Enttarnung der menschenverachtenden Grundhaltung (militär-)diktatorischer Regime benutzt." (Lexikon des Internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Lemmon (Ed Horman) Sissy Spacek (Beth Horman) John Shea (Charles Horman) Melanie Mayron (Terry Simon) Charles Cioffi (Captain Ray Tower) David Clennon (Konsul Phil Putnam) Richard Venture (US Botschafter) Originaltitel: Missing Regie: Constantin Costa-Gavras Drehbuch: Constantin Costa-Gavras, Donald Stewart Kamera: Ricardo Aronovitch Musik: "Vangelis" Altersempfehlung: ab 12