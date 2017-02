Kinowelt 03:00 bis 05:10 Thriller The Dancer Upstairs E, USA 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Südamerika in den achtziger Jahren: Der Polizist und ehemalige Anwalt, Oberst Agustin Rejas, erhält den brisanten Auftrag, die Guerilla-Anschläge zu untersuchen, die in letzter Zeit das Land in Atem halten. Drahtzieher dieser grausamen Attentate ist ein Mann, über den nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird: Ezequiel. Für Rejas beginnt eine erbitterte und lebensgefährliche Jagd nach dem Top-Terroristen. Einziger Lichtblick ist Yolanda, die Ballettlehrerin seiner Tochter. Entgegen aller guten Vorsätze verliebt sich Rejas Hals über Kopf in die junge, attraktive Frau. Mitten im Chaos der Gefühle kommt er nun auch Ezequiel langsam auf die Spur. Und diese führt zu Yolandas Haus. "[...] spannende Parabel über die Schwierigkeiten, Pflicht, Glück und die Folgen des Handelns unter einen Hut zu bringen." (Quelle: Lexikon des internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Javier Bardem (Agustín Rejas) Laura Morante (Yolanda) Juan Diego Botto (Sucre) Alexandra Lencastre (Sylvina) Oliver Cotton (General Merino) Luís Miguel Cintra (Calderon) Javier Manrique (Clorindo) Originaltitel: The Dancer Upstairs / Pasos de baile Regie: John Malkovich Drehbuch: Nicholas Shakespeare Kamera: José Luis Alcaine Musik: Alberto Iglesias Altersempfehlung: ab 12

