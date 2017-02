Kinowelt 01:35 bis 03:00 Komödie Oh, diese Frauen I, F 1969 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Bestsellerautor Jérôme hat eine Schreibblockade. Auf Anraten seines Verlegers zieht er sich mit seiner neu-engagierten Sekretärin Clara aufs Land zurück, um dort Ruhe vor seinen zwei zukünftigen Ehefrauen zu finden. So soll er endlich seine Memoiren verfassen können. Doch Clara ist eine verwirrende Frau, die den chauvinistischen Schürzenjäger zu allem Überfluss auch noch abblitzen lässt, und schon bald fliegen die Fetzen zwischen den beiden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brigitte Bardot (Clara) Maurice Ronet (Jérôme) Jean-Pierre Marielle (Der Editor) Anny Duperey (Hélène) Christina Holme (Marianne) Tanya Lopert (Louise) Honoré Bostel (Bürgermeister) Originaltitel: Les Femmes Regie: Jean Aurel Drehbuch: Cécil Saint-Laurent, Jean Aurel Kamera: Jean-Marc Ripert, Claude Lecomte Musik: Luis Fuentes Altersempfehlung: ab 16