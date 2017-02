Kinowelt 16:20 bis 18:15 Thriller Die dritte Gewalt S, GB 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken Johan Falks väterlicher Freund und ehemaliger Kollege Ola Sellberg wird zum Leiter der Abteilung "Organisiertes Verbrechen" bei Europol befördert und bittet Falk um Unterstützung. Nachdem der Ex-Cop einem Treffen zugestimmt hat, wird Sellberg vor seinen Augen kaltblütig erschossen. Gemeinsam mit Rebecca, einer Zeugin des Mordes, gelingt Falk zwar die Flucht, doch die Verfolger heften sich an ihre Fersen. Rebecca soll nämlich um jeden Preis nach London zurückgebracht werden. Dort zieht ihr Ex-Freund Phoenix Kane die Fäden bei einer international operierenden Verbrecherorganisation. Nachdem die ahnungslose Rebecca davon erfahren hatte, wollte sie die Machenschaften der Bande auffliegen lassen. Doch das ist schwierig - über zahlreiche Umwege und Scheinfirmen haben die Drahtzieher sogar die Kontrolle über vermeintlich seriöse Sicherheitsdienste erlangt. Erst nach und nach gelingt es Falk, das Ausmaß der internationalen Verflechtungen zu durchschauen. Viel Zeit bleibt ihm allerdings nicht zum Handeln, denn seine schwangere Freundin Helén und deren Tochter Nina sind inzwischen in das Visier von Kane und seiner Bande geraten. Nach einer Flucht quer durch Europa kommt es in München bei einem EU-Gipfeltreffen zur alles entscheidenden Konfrontation. Und just in diesem Moment entlädt sich der Unmut der Bevölkerung gegen die globalen Finanztransaktionen in einem gewalttätigen Straßenkampf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Eklund (Johan Falk) Irina Björklund (Rebecca) Nicholas Farrell (Devlin) Robert Giggenbach (Sörensen) Richard Froelich (Müller) Sylvester Groth (Dauphin) Marie Richardson (Helén) Originaltitel: Den tredje vågen Regie: Anders Nilsson Drehbuch: Joakim Hansson, Anders Nilsson Kamera: Per-Arne Svensson Musik: Bengt Nilsson Altersempfehlung: ab 16