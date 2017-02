Kinowelt 14:35 bis 16:20 Thriller The Sentinel - Wem kannst du trauen? USA 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Krise beim Secret Service: Nach dem Mord an einem Agenten stoßen Geheimdienstler David Breckinridge und seine junge Partnerin Jill Marin auf ein Mordkomplott gegen den Präsidenten. Offenbar gibt es einen Verräter in den eigenen Reihen und alle Spuren führen zu Pete Garrison, Sicherheitsmann der First Lady. Garrison ist nicht nur Davids ehemaliger Lehrmeister, sondern gleichzeitig eine Art Legende des Secret Service, seit er sich vor über 20 Jahren in die Kugeln eines Attentäters warf und so dem Präsidenten das Leben rettete. Doch Garrison scheint ein brisantes Geheimnis zu hüten. Als er nach seiner Vernehmung untertaucht, eröffnet David die Jagd auf seinen alten Mentor. Der Ausnahmethriller führt die Zuschauer hinter die Kulissen des Secret Service, der seit fast 150 Jahren die Präsidenten der USA beschützt. "24"-Kultstar Kiefer Sutherland und Hollywoodlegende Michael Douglas liefern sich als Agenten ein brillantes Duell, während "Desperate Houswife" Eva Longoria und Oscar®-Preisträgerin Kim Basinger die hochkarätige Besetzung perfekt machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Douglas (Pete Garrison) Kiefer Sutherland (David Breckinridge) Eva Longoria (Jill Marin) Kim Basinger (Sarah Ballentine) Martin Donovan (William Montrose) Blair Brown (Nationale Sicherheitsberaterin) David Rasche (Präsident Ballentine) Originaltitel: The Sentinel Regie: Clark Johnson Drehbuch: George Nolfi Kamera: Gabriel Beristain Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12