Kinowelt 09:15 bis 11:00 Filme The Runaways USA 2010 Nach einer Vorlage von Cherie Currie 16:9 20 40 60 80 100 Merken Los Angeles, 1975: Joan Jett und Cherie Currie, zwei halbwüchsige Mädchen, haben Punk in den Adern. Als sich die beiden rebellischen Südkalifornierinnen zufällig begegnen, ist das die Geburtsstunde der legendären Girl Rock Band "The Runaways". Regisseurin Floria Sigismondi bringt die Geschichte dieser legendären Band, die den Weg für zukünftige Generationen weiblicher Musiker ebnete, beruhend auf der Autobiografie von Lead-Sängerin Cherie Currie, auf die Leinwand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Stewart (Joan Jett) Dakota Fanning (Cherie Currie) Michael Shannon (Kim Fowley) Stella Maeve (Sandy West) Scout Taylor-Compton (Lita Ford) Alia Shawkat (Robin) Riley Keough (Marie Currie) Originaltitel: The Runaways Regie: Floria Sigismondi Drehbuch: Floria Sigismondi Kamera: Benoît Debie Musik: Lillian Berlin Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 251 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 102 Min. Winter-Universiade

Ski

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 56 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 51 Min.