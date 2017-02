Kinowelt 07:40 bis 09:15 Melodram Die Möwe Jonathan USA 1973 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Golden Globe Nominiert für einen Golden Globe Nominiert für zwei Oscars® Jonathan hat das langweilige Leben in seinem Möwenschwarm satt. Er beginnt, mit gewagten Flugtechniken zu experimentieren. Die älteren Möwen verstoßen den Außenseiter - also macht er sich daran, die Welt jenseits des Horizonts zu erforschen. Verfilmung des Bestsellers von Richard Bach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jonathan Livingston Seagull Regie: Hall Bartlett Drehbuch: Hall Bartlett Kamera: Jack Couffer Musik: Neil Diamond, Lee Holdridge Altersempfehlung: ab 6

