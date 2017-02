Kinowelt 06:15 bis 07:40 SciFi-Film Dante 01 F 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken In der Umlaufbahn eines unwirtlichen Vulkanplaneten kreist die Raumstation Dante 01 - ein Gefängnis für die gefährlichsten Verbrecher der umliegenden Welten. Sie dienen als Versuchskaninchen für obskure psychiatrische Experimente. Als der Gefangene Saint Georges in den Hochsicherheitstrakt eingeliefert wird, geraten die Zustände mehr und mehr außer Kontrolle. Der Neuankömmling scheint über ganz spezielle Talente zu verfügen und löst eine Revolte aus. "Delicatessen"-Regisseur Marc Caro kreiert in seinem Solodebüt eine finstere Zukunftsvision am äußersten Rand der Galaxis. Beklemmend und spannend bis zur letzten Sekunde ist Dante 01 ein echter Leckerbissen für Fans anspruchsvoller Science-Fiction. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lambert Wilson (Saint-Georges) Linh Dan Pham (Elisa) Simona Maicanescu (Perséphone) Dominique Pinon (César) Bruno Lochet (Bouddha) François Levantal (Lazare) Gérald Laroche (Charon) Originaltitel: Dante 01 Regie: Marc Caro Drehbuch: Marc Caro, Pierre Bordage Kamera: Jean Poisson Musik: Raphaël Elig, Eric Wenger Altersempfehlung: ab 16

