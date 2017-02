NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Eine Jungs-WG für Kamel Kalif Eine Jungs-WG für Kamel Kalif / Die Bennettkängurus verschmähen ihr Futter / Ein Geigenrochen bekommt Unterricht D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Für Kamelhengst Kalif sind die Koffer schon seit Tagen gepackt, nun kommt der Umzugswagen. Mit vereinten Kräften von Tierpflegern und Azubis gelingt es, das Jungtier in den Transporter zu bugsieren. Allerdings stehen neben dem Kamel auch ein halbes Dutzend Pfleger im Wagen. Müssen die nun mit in den neuen Zoo? Mutter und Baby der Bennettkängurus verschmähen seit Tagen ihr Futter, Dr. Flügger kann keine körperlichen Ursachen feststellen. Sollten die beiden nur wählerisch sein? Geigenrochen Marina bekommt Unterricht in "Tischmanieren" und die Orang-Utans bekommen topmodische Palmwedel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.