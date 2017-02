13th Street 01:40 bis 02:25 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Markt und Marke USA 2009 Stereo 16:9 Merken Eine neue Droge drängt auf den Markt - Hawaiian Ice. Charlie schlägt vor, den Markt frühzeitig zu zerstören und will alle Drogen aufkaufen und somit die Marke schädigen, da der Nachschub ausbleibt. Liz stellt sich zur Verfügung die Drogen undercover zu kaufen, doch Drogendealer ticken anders: Pritchard sieht seine Chance gekommen, den Preis in die Höhe zu treiben. Nun ist guter Rat teuer, denn damit hat Charlie keinesfalls gerechnet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Dylan Bruno (Colby Granger) Originaltitel: Numb3rs Regie: Rob Morrow Drehbuch: Andrew Dettmann Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12