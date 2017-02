13th Street 21:00 bis 21:45 Krimiserie Bull Too Perfect USA 2016 Stereo 16:9 Merken Bulls (Michael Weatherly) neueste Klientin ist seine Exfrau und Bennys (Freddy Rodriguez) Schwester Isabella (Yara Martinez). Sie ist mit ihrer Firma, die unter anderem Nahrungsergänzungsmittel anbietet, wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, nachdem eine Kundin an einem anaphylaktischen Schock gestorben ist. Bull glaubt, dass die Jury Isabella als "zu perfekt" und dadurch als unsympathisch empfindet. Die Vorbereitung auf den Prozess wird durch die komplizierten persönlichen Beziehungen erschwert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Weatherly (Dr. Jason Bull) Freddy Rodríguez (Benny Colón) Geneva Carr (Marrisa Morgan) Chris Jackson (Chunk Palmer) Jaime Lee Kirchner (Danny James) Annabelle Attanasio (Cable McCrory) Yara Martinez (Isabella Colón) Originaltitel: Bull Regie: Dan Lerner Drehbuch: Elizabeth Peterson