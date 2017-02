13th Street 15:30 bis 16:15 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Die Erfindung der Zukunft USA 2009 Stereo 16:9 Merken Don muss den Tod des Wissenschaftlers Robertson aufklären, der an einem streng geheimen Projekt zur Erschaffung künstlicher Intelligenz arbeitet. Die Umstände seines Todes lassen darauf schließen, dass ihn der Supercomputer, den er entwickelt hat, umgebracht hat. An Charlie liegt es, nachzuforschen, ob so etwas überhaupt möglich ist. Um herauszufinden, ob die Maschine selbstständig denken kann, wendet Amita den Turing-Test an - mit erstaunlichem Ergebnis ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Aya Sumika (Liz Warner) Originaltitel: Numb3rs Regie: Steve Boyum Drehbuch: Sean Crouch Kamera: Bing Sokolsky Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 6