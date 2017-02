13th Street 13:55 bis 14:40 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Fehler im System USA 2009 Stereo 16:9 Merken Als der Mörder Damian Lake vor Gericht freigesprochen wird, obwohl alle Indizien gegen ihn sprechen, glaubt Charlie an ein Komplott. Und schon bald kommt er hinter die kriminellen Machenschaften, die sich im Gerichtssaal abspielen. Mit Lug und Trug hat es ein Mann namens Cerf geschafft, Mitglied der Geschworenenjury zu werden und so das Urteil zu manipulieren - dafür geht er sogar über Leichen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Dylan Bruno (Colby Granger) Sophina Brown (Nikki Betancourt) Originaltitel: Numb3rs Regie: Gwyneth Horder-Payton Drehbuch: Mary Leah Sutton Kamera: Bing Sokolsky Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12