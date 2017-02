13th Street 10:45 bis 11:35 Krimiserie Criminal Minds Lebensfäden USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Long Beach sucht ein Mann Hilfe bei der Polizei, nachdem er eine Todesdrohung erhalten hat. Kurz darauf stirbt er an einer Arsenvergiftung. Wie sich bald herausstellt, war er nicht das erste Opfer, das auf diese Weise starb. Der Täter scheint sich an der griechischen Mythologie zu orientieren und sehr geplant vorzugehen. Das BAU-Team muss schnell herausfinden, wie er seine Opfer auswählt. Hotch (Thomas Gibson) macht sich außerdem Gedanken über den Karrieretag an Jacks (Cade Owens) Schule. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Larry Teng Drehbuch: Bruce Zimmerman, Jeff Davis Kamera: Darcy Spires Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon