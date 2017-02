National Geographic 04:55 bis 05:40 Dokumentation Forensik - Täter im Visier Spurensuche USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 1912 wird eine junge Dame der Gesellschaft im französischen Lyon erwürgt in der Villa ihrer Eltern gefunden. Der Mörder hat scheinbar keine Spuren hinterlassen - doch dann untersucht der französische Kriminalist Edmond Locard, der das weltweit erste Polizeilabor gegründet hat, den Tatort. Er entdeckt Kratzer am Hals des Opfers. Mit dem Wissen, dass jeder Verbrecher mit seinem Opfer Spurenmaterial austauscht, untersucht Locard die Fingernägel des Freundes des Opfers - und kommt so dem Täter auf die Schliche. Fast 80 Jahre später sind ebenfalls Spuren des Täters am Opfer die einzige Spur, die die Ermittler bei ihrer Jagd nach einem Serienkiller haben, der seine Opfer auf einem abgelegenen Teil der Interstate 5 in Kalifornien findet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Crime Lab

