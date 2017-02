National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokusoap Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen Winterende GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die harte Winterperiode liegt hinter Thord, Bjørn, Erik und Co. - Zeit, die vergangenen Monate einmal unter Kollegen Revue passieren zu lassen. Denn obwohl die Teams beruflich in Konkurrenz zueinander stehen, sind sie privat dennoch befreundet. Zur wohlverdienten Erholung begeben sie sich in die Berge und treffen sich zum fachmännischen Austausch: Welches waren ihre dramatischsten Erlebnisse? Wo konnten sich die Männer heldenhaft beweisen? Und was hat vielleicht sogar ihnen etwas Angst eingejagt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ice Road Rescue