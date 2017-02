National Geographic 09:05 bis 09:55 Dokusoap Outsiders - Leben in der Wildnis Jagdsaison USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Joe lebt in den Höhlen der Ozarks oft wochenlang ohne Sonnenlicht. Um sich von dem Lampenöl für seine Laternen unabhängig zu machen, arbeitet er an einer erneuerbaren Energiequelle. In den Bergen Idahos wiederum begibt sich Bärenklaue auf die Jagd nach Weißwedelhirschen, während Doc und Jeanny in den Wäldern von Onion Creek durch ungewöhnlich viele Bären in Alarmbereitschaft versetzt werden. Dan hingegen baut mit seinen Söhnen eine Unterkunft, die ihm während des harten Winters auf der Insel nicht nur den Zugang zu wichtigen Jagdrevieren sichert, sondern gleichzeitig auch als Unterschlupf dient. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Outsiders: Living Off the Edge

