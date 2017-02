National Geographic 06:25 bis 06:45 Dokumentation Brain Games Vertrau mir USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Fühlen wir uns nicht manchmal so, als müssten wir ständig auf der Hut sein vor allem und jedem, vor unseriösen Werbeleuten, wenig aufrichtigen Politikern und anderen nicht vertrauenswürdigen Menschen? Wie kann es uns gelingen, das richtige Maß an Vertrauen in einer wenig vertrauenerweckenden Welt zu finden - und was ist eigentlich Vertrauen? Anhand einer Reihe unterhaltsamer interaktiver Spiele können die Zuschauer in dieser "Brain Games"-Episode lernen, ihrem Gegenüber etwas mehr zu vertrauen und ihrem Gehirn dafür etwas weniger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Silva (Himself - Host) Kenneth Carrella (Ken Carrella) Max Darwin (Himself - Illusionist) Jeremy Fiorentino (Waiter) Dorothy Meyers (Jewelry Vendor) Faith Stanek (Herself) Chess Stetson (Himself - Caltech) Originaltitel: Brain Games Regie: Michael Nigro Drehbuch: Adam 'Tex' Davis, Mark Edlitz, Jerry Kolber Musik: David Vanacore

