National Geographic 13:15 bis 14:10 Dokumentation Fix it! - Reparaturen am Limit Operation Seekreuzer USA 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken Diesmal geht Sean Riley auf Montage in die Karibik. Ein Kreuzfahrtschiff ist auf dem Weg in eines der größten Trockendocks der Welt. Dort soll der 90.000-Tonner ein neues Dieselaggregat erhalten. Doch bevor die eigentlichen Arbeiten beginnen können, muss der Pott ins Trockene gebracht werden. Zunächst wird der Rumpf geöffnet. Dann werden Rohre und Kabel entfernt, um einen ausreichend großen Korridor für den neuen, 320 Tonnen schweren Motor zu schaffen. Danach muss natürlich all das, was vorher herausgerupft wurde, wieder neu installiert werden. Und das in Rekordzeit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Fixes