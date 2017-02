National Geographic 12:20 bis 13:15 Dokumentation Fix it! - Reparaturen am Limit Turbinentausch im AKW USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem Atomkraftwerk muss eine Turbine ausgewechselt werden. Der Reaktor wird heruntergefahren, und Sean Riley steigt ins Herz der Anlage. Damit begibt sich der Notfallspezialist in einen Bereich, der auch im ausgeschalteten Zustand nicht ungefährlich ist. Doch bei diesem Einsatz ist er nicht allein. Eine ganze Armee von Technikern ist damit beschäftigt, den Job zu erledigen und eine nagelneue High-Tech-Turbine zu installieren. Ziel ist es, der Anlage gigantische 50 Megawatt zusätzliche Leistung zu verschaffen. Doch die Fehlertoleranz bei der Installation ist äußerst gering... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Fixes

