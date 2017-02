TNT Film 02:35 bis 03:55 Horrorfilm Freddys Finale - Nightmare on Elm Street 6 USA 1991 16:9 20 40 60 80 100 Merken Von Albträumen geplagt, wird John in ein Jugendheim eingeliefert. Die Psychologin Maggie, deren Träume denen von John erschreckend ähneln, nimmt sich seiner an und fährt mit ihm nach Springwood. Während sich Maggie und John in der Schule umsehen, werden sie von Freddy Krueger heimgesucht. John erkennt langsam, warum der Psychokiller ihn am Leben gelassen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Englund (Freddy) Lisa Zane (Maggie) Shon Greenblatt (John) Lezlie Deane (Tracey) Yaphet Kotto (Doc) Breckin Meyer (Spencer) Ricky Dean Logan (Carlos) Originaltitel: Freddy's Dead: The Final Nightmare Regie: Rachel Talalay Drehbuch: Michael de Luca Kamera: Declan Quinn Musik: Brian May Altersempfehlung: ab 16

