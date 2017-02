TNT Film 12:25 bis 14:35 Western Tombstone USA 1993 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige U.S. Marshall Wyatt Earp bricht mit seinen Brüdern Virgil und Morgan, sowie deren Freund Doc Holliday auf, um sich in dem kleinen Städtchen Tombstone zur Ruhe zu setzen. Doch der Friede wird jäh gestört, als die "Cowboys" in die Stadt einfallen und Unruhe stiften. Es kommt zu einem bitteren Kampf auf Leben und Tod, der schließlich in der legendären Schießerei am O.K. Corral gipfelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kurt Russell (Wyatt Earp) Val Kilmer (Doc Holliday) Sam Elliott (Virgil Earp) Bill Paxton (Morgan Earp) Charlton Heston (Henry Hooker) Powers Boothe (Curly Bill Brocius) Michael Biehn (Johnny Ringo) Originaltitel: Tombstone Regie: George P. Cosmatos Drehbuch: Kevin Jarre Kamera: William A. Fraker Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 16

