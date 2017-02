FOX 03:35 bis 03:55 Comedyserie How I Met Your Mother Die Exkursion USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Nora hat Barney bezüglich ihres Alters angeschwindelt. Außerdem kann sie die Ewoks, die haarigen Waldbewohner aus den "Star Wars"-Filmen, nicht leiden. Ein harter Schlag für Barney. Marshalls Chef strebt derweil eine finanzielle Einigung mit einem Pharmakonzern an, sehr zum Leidwesen von Marshall, der lieber vor Gericht ziehen würde. Indessen ist Ted mit seiner Klasse auf einer Exkursion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Martin Short (Garrison Cootes) Kal Penn (Kevin) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Jamie Rhonheimer, Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

