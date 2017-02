FOX 22:30 bis 23:10 Serien Hart of Dixie Ein Star im Rammer Jammer USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem sie eine lange Liste mit all den Dingen zusammengestellt haben, die sie noch benötigen, bevor das Baby kommt, stellen Zoe und Wade fest, dass ihr Geld hinten und vorne nicht reicht. Dass auch die Umsätze des "Rammer Jammer" aktuell nicht gerade rosig aussehen, verschweigt Wade vor Zoe allerdings lieber, um sie nicht unnötig in Panik zu versetzen. Schließlich hat er auch schon eine geniale Idee, damit die Kassen in der Bar wieder klingeln: Ein Star muss auftreten! Derweil gestaltet sich das Single-Dasein für Lemon und Lavon nicht so leicht wie gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Kaitlyn Black (Annabeth Nass) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Scott Porter (George Tucker) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Les Butler Drehbuch: Adam Milch Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman