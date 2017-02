FOX 12:30 bis 13:15 Serien Nashville Debüt USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Grand Ole Opry-Radioshow will Rayna anlässlich einer Jahresfeier ehren. Zu ihrer Unterstützung am Mikro möchte die beliebte Sängerin nun Deacon und ihre Töchter mitnehmen. Derweil erhalten Scarlett, Gunnar und Avery das Angebot, eine Show für die Rascal Flatts zu eröffnen. Um diese Chance voll und ganz zu nutzen, gibt sich das Trio einen neuen Bandnamen: ""The Triple Exes"" sind geboren! Außerdem hat Scarlett eine Aussprache mit Deacon darüber, dass er seine Krebserkrankung verheimlicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Oliver Hudson (Jeff Fordham) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Callie Khouri Drehbuch: Callie Khouri Kamera: Michael Lohmann

