Hessen 04:55 bis 05:45 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - American Beauty American Beauty / Kuscheln mit der Neuen / Auf Entdeckungstour / Gewichtiger Täuschungsversuch / Kontrolltermin D 2013 Untertitel Live TV Merken Lexi, eine Bonobo-Dame aus den USA, zieht nach Leipzig. Die Anspannung bei Frank Schellhardt ist groß. Werden die anderen Bonobos Lexi akzeptieren? Während die Damen der Gruppe die Neue mit offenen Armen empfangen, scheint Kuno, der Chef, gegen Lexis Annäherungsversuche immun zu sein. Um endgültig in der Gemeinschaft aufgenommen zu werden, muss sie jedoch von Kuno gedeckt werden. Ob sie es schafft, ihn zu verführen? Flusspferd-Männchen Euforio hat Stubenarrest. Auch seine Mitbewohner, die Dianameerkatzen, dürfen nicht raus. Der Grund ist Maji, das frisch aus Holland eingetroffene Flusspferd-Mädchen. Sie soll ihr neues Domizil in Ruhe kennen lernen. Dazu verteilt Sylke Einert leckeres Obst auf der Außenanlage. Ob Maji das neue Grundstück im Leipziger Gondwanaland gefallen wird? Plumplori Mercedes und Tierpflegerin Martina Molch sind ein Herz und eine Seele. Man versteht sich. Mit Martinas striktem Diätplan hat Mercedes sogar ihre schlanke Linie wieder gefunden. Es gibt nur ein Problem: Die Plumplori-Dame muss regelmäßig zur Gewichtskontrolle. Mercedes hat aber überhaupt keine Lust darauf, ihre heimelige Röhre zu verlassen, in einen Beutel zu steigen und an die Waage gehängt zu werden. Mehr noch, solch eine Behandlung nimmt sie persönlich übel. Martina will es sich mit Mercedes auf keinen Fall verscherzen. Deshalb muss jetzt Michael Ernst als "Weight Watcher" und Blitzableiter ran. Ob der Plan aufgeht? Vor wenigen Wochen hat Lippenbärin Ludmilla zwei Jungtiere zur Welt gebracht. Eines davon hat überlebt und erfreut sich, so jedenfalls sieht es auf den Überwachungsbildern der eingebauten Kamera aus, bester Gesundheit. Heike Hachicho würde es gern genauer wissen, doch dazu muss sie Mutter und Jungtier voneinander trennen. Genau das mag Ludmilla gar nicht. Als die Trennung überraschend gelingt, muss alles ganz schnell gehen: Bärenkind schnappen, wiegen, nach dem Geschlecht schauen und es zurück in die Wurfbox legen. Doch: Wird der Plan gelingen? Welches Geschlecht hat das Jungtier - und warum ist es jetzt ein Einzelkind? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.

